Расселл: думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о состоянии болида команды после квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл показал 12-й результат.

«Я бы сказал, что машина лучше работает в гонке, чем во время квалификации. Я думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых. Поэтому всё это выглядит сейчас многообещающе. Такая скорость у машины.

Возможно, это одна из лучших трасс для нас. И я надеюсь и рассчитываю на максимальный результат. Перед уик-эндом я думал, что есть шанс на выход в третий сегмент квалификации и борьбу за очки.

Перед завтрашней гонкой у нас есть новые шины «медиум». И это будет нашим преимуществом. Мы провели некоторую работу над прижимной силой болида. У нас сейчас очень быстрая машина на прямых. Но да, конечно, есть много аспектов, над которыми можно поработать», — цитирует Расселла RacingNews 365.