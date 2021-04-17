Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл: думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых

Расселл: думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о состоянии болида команды после квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл показал 12-й результат.

«Я бы сказал, что машина лучше работает в гонке, чем во время квалификации. Я думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых. Поэтому всё это выглядит сейчас многообещающе. Такая скорость у машины.

Возможно, это одна из лучших трасс для нас. И я надеюсь и рассчитываю на максимальный результат. Перед уик-эндом я думал, что есть шанс на выход в третий сегмент квалификации и борьбу за очки.

Перед завтрашней гонкой у нас есть новые шины «медиум». И это будет нашим преимуществом. Мы провели некоторую работу над прижимной силой болида. У нас сейчас очень быстрая машина на прямых. Но да, конечно, есть много аспектов, над которыми можно поработать», — цитирует Расселла RacingNews 365.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 19-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021