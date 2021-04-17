Расселл: думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о состоянии болида команды после квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл показал 12-й результат.
«Я бы сказал, что машина лучше работает в гонке, чем во время квалификации. Я думаю, что у «Уильямса» самый быстрый болид на прямых. Поэтому всё это выглядит сейчас многообещающе. Такая скорость у машины.
Возможно, это одна из лучших трасс для нас. И я надеюсь и рассчитываю на максимальный результат. Перед уик-эндом я думал, что есть шанс на выход в третий сегмент квалификации и борьбу за очки.
Перед завтрашней гонкой у нас есть новые шины «медиум». И это будет нашим преимуществом. Мы провели некоторую работу над прижимной силой болида. У нас сейчас очень быстрая машина на прямых. Но да, конечно, есть много аспектов, над которыми можно поработать», — цитирует Расселла RacingNews 365.
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