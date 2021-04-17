Марко: очень рады, что Перес так силён уже во второй квалификации в «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высоко оценил выступление пилота команды Серхио Переса в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Перес показал второй результат, опередив напарника Макса Ферстаппена. Первое место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Развитие с Пересом действительно невероятное. Мы очень рады, что он так силён уже во второй своей квалификации в нашей команде.
Перес стартует на самых мягких шинах, а Мак и Льюис — на «медиуме». Это может быть важнейшим преимуществом.
У нас два болида впереди Боттаса, и там ещё будут другие машины. Я надеюсь, что он не сможет вмешаться. И это будет нашим преимуществом», — цитирует Марко GPBlog.
Перес перешёл в «Ред Булл» в межсезонье. Ранее он выступал за «Рейсинг Пойнт».
Марко прокомментировал неудачную квалификацию Ферстаппена
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