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Хэмилтон поддержал Норриса после ошибки в квалификации

Хэмилтон поддержал Норриса после ошибки в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал гонщика «Макларена» Ландо Норриса после неудачной квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи. Норрис занял седьмое место. У британца за несоблюдение границ трассы аннулировали время, которое принесло бы ему третью позицию на стартовой решётке.

После квалификации Норрис опубликовал сообщение в своём «инстаграме», извинившись перед командой за неудачу.

«Никто не может ругать тебя, учитывая, что ты полностью выложился! Отличный круг, здорово видеть, что ты и твоя команда так блистают. Продолжай в том же духе, давай гоняться», — написал в комментариях Хэмилтон.

Льюис показал лучшее время в квалификации. Второе место занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес, а третье — его напарник Макс Ферстаппен.

Норрис — о потере третьего места: раздражён собой, эта ошибка всё испортила
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