Ромен Грожан занял седьмое место в своей дебютной квалификации в IndyCar
Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан занял седьмое место в своей дебютной квалификации в IndyCar на этапе в Алабаме (США).
Грожан опередил двукратного чемпиона IndyCar Джозефа Ньюгардена, который будет стартовать в гонке восьмым.
«Я очень горжусь тем, что ребята помогли мне занять седьмое место. Джозеф Ньюгарден — одна из звёзд серии и очень хорошо знает эту трассу. Так что, я думаю, мы можем быть очень рады. Считаю, мы показали, что работа, которую мы проделали во время тестов, дала хороший результат», — прокомментировал Грожан, выступающий за команду «Дэйл Койн Рейсинг».
Победителем квалификации стал Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren SP), второе место занял Александер Росси (Andretti Autosport), третье — Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing).
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
10:44
-
10:31
-
00:34
- 17 апреля 2021
-
22:57
-
22:13
-
20:30
-
20:19
-
19:29
-
19:15
-
19:06
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:22
-
18:19
-
17:58
-
17:22
-
17:15
-
16:49
-
16:39
-
16:33
-
16:15
-
15:22
-
14:59
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
11:56
-
10:27
-
09:36
-
09:00
-
00:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам