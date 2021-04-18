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Ромен Грожан занял седьмое место в своей дебютной квалификации в IndyCar

Ромен Грожан занял седьмое место в своей дебютной квалификации в IndyCar
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан занял седьмое место в своей дебютной квалификации в IndyCar на этапе в Алабаме (США).

Грожан опередил двукратного чемпиона IndyCar Джозефа Ньюгардена, который будет стартовать в гонке восьмым.

«Я очень горжусь тем, что ребята помогли мне занять седьмое место. Джозеф Ньюгарден — одна из звёзд серии и очень хорошо знает эту трассу. Так что, я думаю, мы можем быть очень рады. Считаю, мы показали, что работа, которую мы проделали во время тестов, дала хороший результат», — прокомментировал Грожан, выступающий за команду «Дэйл Койн Рейсинг».

Победителем квалификации стал Патрисио О’Уорд (Arrow McLaren SP), второе место занял Александер Росси (Andretti Autosport), третье — Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing).

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