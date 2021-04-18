Штайнер защитил Мазепина после жалоб со стороны Джовинацци

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал инцидент между Никитой Мазепиным и Антонио Джовинацци в конце первого сегмента квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, когда россиянин ушёл на быстрый круг сразу позади итальянца, опередил его на стартовой прямой и тем самым испортил Джовинацци попытку. Итальянец считает, что тем самым Мазепин нарушил неофициальное джентльменское соглашение между пилотами Ф-1.



«Джентльменское соглашение не обязательно подлежит исполнению. Если вы обратитесь по его поводу в суд, то не выиграете дело. Оно должно быть в правилах. Не думаю, что Никита виноват. Он сделал так, потому что оставалось очень мало времени. Думаю, машина впереди знает, что у нас тоже несколько раз возникали неприятности, так что в такой ситуации нужно делать то, что нужно.



Мы не делаем так специально, но в конце сессии всё становится очень напряжённо, и ты просто должен ехать, надеясь на лучшее, потому что если ты не поедешь, то в любом случае потеряешь круг.



Я не думаю, что можно говорить о джентльменском соглашении, потому что Антонио тоже мог поехать быстрее. Он знал, что Никита позади него и что ему нужно начать круг до клетчатого флага.



Думаю, просто не повезло. Никто не делает так специально, но это гонки, и ты должен использовать любую возможность, которая тебе предоставляется», — приводит слова Штайнера GPFans.

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