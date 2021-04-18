Ральф Шумахер — о Мазепине: можно сказать, что Мик его уничтожил

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, дядя пилота «Хааса» Мика Шумахера, поделился мнением о напарнике племянника — Никите Мазепине.

В квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Мазепин показал 19-й результат, Шумахер — 18-й, но Никита был медленнее напарника на пять десятых секунды.

«Уже можно говорить не о том, что Мик победил его, а о том, что он его уничтожил. Мы говорим о человеческом факторе. Мик находится в потрясающей форме, он с самого начала не совершал ошибок и продолжал совершенствоваться. Он может гордиться этим», — приводит слова Ральфа GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

Гонка на Гран-при Эмилии-Романьи состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16:00 мск. Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.