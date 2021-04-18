Ральф Шумахер — о Мазепине: можно сказать, что Мик его уничтожил
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, дядя пилота «Хааса» Мика Шумахера, поделился мнением о напарнике племянника — Никите Мазепине.
В квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Мазепин показал 19-й результат, Шумахер — 18-й, но Никита был медленнее напарника на пять десятых секунды.
«Уже можно говорить не о том, что Мик победил его, а о том, что он его уничтожил. Мы говорим о человеческом факторе. Мик находится в потрясающей форме, он с самого начала не совершал ошибок и продолжал совершенствоваться. Он может гордиться этим», — приводит слова Ральфа GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.
Гонка на Гран-при Эмилии-Романьи состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16:00 мск. Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Ф-1 в Имоле
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
12:50
-
12:00
-
11:40
-
10:44
-
10:31
-
00:34
- 17 апреля 2021
-
22:57
-
22:13
-
20:30
-
20:19
-
19:29
-
19:15
-
19:06
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:22
-
18:19
-
17:58
-
17:22
-
17:15
-
16:49
-
16:39
-
16:33
-
16:15
-
15:22
-
14:59
-
13:15
-
13:10
-
12:54
-
11:56
-
10:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам