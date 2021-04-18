Формула-1 официально анонсировала Гран-при Майами. Соглашение с организаторами этапа рассчитано на 10 лет, первый Гран-при на новой трассе пройдёт уже в сезоне-2022.
Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
Фото: Формула-1
Протяжённость трассы составит 5,41 км, она будет состоять из 19 поворотов и трёх прямых, где можно будет расположить зоны DRS — ожидается, что автомобили смогут развивать скорость до 320 км/ч. Трасса проходит вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
14 апреля организаторам удалось согласовать проведение гонки с городским советом Майами-Гарденс, учитывая несколько условий. Организаторы установят специальные барьеры для снижения шума, инвестируют в экономику города (за пять лет они потратят около $ 5 млн на льготные программы), предоставят жителям скидки на билеты, а также оплатят обучение как минимум пяти лучшим выпускникам школ и колледжей Майами-Гарденс.
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