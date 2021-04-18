В «Ред Булл» обнаружили проблему с машиной Ферстаппена после квалификации в Имоле

В «Ред Булл» обнаружили проблему с машиной пилота Макса Ферстаппена после квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Конечно, моя цель — победить. Я знаю, что здесь будет непросто обогнать соперников, но у нас хорошая машина. Вчерашний день не был оптимальным. Я проехал не лучшим образом, а затем возникла проблема, которую мы вовремя обнаружили. К счастью, на сегодняшний день она уже решена. Думаю, у нас есть потенциал, и надеюсь, сегодня мы сможем что-нибудь сделать», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
Напомним, Ферстаппен, который считался фаворитом квалификации, показал лишь третий результат. Его опередил напарник Серхио Перес и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гонка на Гран-при Эмилии-Романьи состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16:00 мск.
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