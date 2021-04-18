Алонсо вылетел перед стартом ГП Эмилии-Романьи и сломал переднее антикрыло

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо вылетел с трассы во время ознакомительных кругов перед Гран-при Эмилии-Романьи и сломал переднее антикрыло. В Имоле (Италия) непростые погодные условия — трасса мокрая из-за дождя.

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После инцидента Фернандо вернулся в боксы, откуда выехал уже с новым антикрылом.

Посмотреть фотографию можно на странице «Альпин» в «Твиттере».

В квалификации Фернандо Алонсо показал 15-й результат. Его напарник Эстебан Окон стал девятым.

Гонка на Гран-при Эмилии-Романьи состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 16:00 мск. Победителем квалификации стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, третье время показал его напарник Макс Ферстаппен.