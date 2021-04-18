Гран-при Эмилии-Романьи прерван из-за аварии Боттаса и Расселла
В эти минуты проходит Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Гонка была приостановлена из-за аварии, в которую попали пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
По мнению Расселла, виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траву на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в «Мерседес». Они в эту секунду боролись за девятое место.
Рестарт гонки запланирован на 17:25 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Эмилии-Романьи.
Поул-позишен Гран-при Эмилии-Романьи завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, а третьим был его напарник Макс Ферстаппен.
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
17:33
-
17:15
-
16:01
-
15:35
-
15:27
-
13:18
-
12:50
-
12:00
-
11:40
-
10:44
-
10:31
-
00:34
- 17 апреля 2021
-
22:57
-
22:13
-
20:30
-
20:19
-
19:29
-
19:15
-
19:06
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:22
-
18:19
-
17:58
-
17:22
-
17:15
-
16:49
-
16:39
-
16:33
-
16:15
-
15:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам