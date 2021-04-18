Гран-при Эмилии-Романьи прерван из-за аварии Боттаса и Расселла

В эти минуты проходит Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Гонка была приостановлена из-за аварии, в которую попали пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

По мнению Расселла, виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траву на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в «Мерседес». Они в эту секунду боролись за девятое место.

Рестарт гонки запланирован на 17:25 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Эмилии-Романьи.

Поул-позишен Гран-при Эмилии-Романьи завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, а третьим был его напарник Макс Ферстаппен.