Боттас показал средний палец Расселлу после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи
В эти минуты в Имоле проходит Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Гонка ознаменовалась серьёзной аварией пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. По мнению Расселла, виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траве на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в «Мерседес». Они в эту секунду боролись за девятое место.
После инцидента Расселл подошёл к разбитому болиду Боттаса и похлопал его по шлему. В свою очередь Боттас показал оппоненту средний палец. Судя по всему, финский гонщик посчитал, что именно Расселл был виноват в столкновении.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN F1.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Эмилии-Романьи.
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
17:33
-
17:15
-
16:01
-
15:35
-
15:27
-
13:18
-
12:50
-
12:00
-
11:40
-
10:44
-
10:31
-
00:34
- 17 апреля 2021
-
22:57
-
22:13
-
20:30
-
20:19
-
19:29
-
19:15
-
19:06
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:22
-
18:19
-
17:58
-
17:22
-
17:15
-
16:49
-
16:39
-
16:33
-
16:15
-
15:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам