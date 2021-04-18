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Боттас показал средний палец Расселлу после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи

Боттас показал средний палец Расселлу после аварии на Гран-при Эмилии-Романьи
Авто / Формула-1 0

В эти минуты в Имоле проходит Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Гонка ознаменовалась серьёзной аварией пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. По мнению Расселла, виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траве на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в «Мерседес». Они в эту секунду боролись за девятое место.

После инцидента Расселл подошёл к разбитому болиду Боттаса и похлопал его по шлему. В свою очередь Боттас показал оппоненту средний палец. Судя по всему, финский гонщик посчитал, что именно Расселл был виноват в столкновении.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN F1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию Гран-при Эмилии-Романьи.

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