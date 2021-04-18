Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Хэмилтон — второй, Мазепин — 16-й

В Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также на пьедестал поднялся Ландо Норрис, представляющий «Макларен».
Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Остановка гонки помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой позиции, на которой он оказался после вылета, на вторую.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 16-й результат, худший среди всех, кому удалось добраться до финиша. Его напарник Мик Шумахер стал 15-м.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.
Гран-при Эмилии-Романьи:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,000
3. Ландо Норрис («Макларен») — + 23,702
4. Шарль Леклер («Феррари») — + 25,579
5. Карлос Сайнс-младший («Скудерия») — + 27,036
6. Даниэль Риккардо («Макларен») — + 51,220
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — + 51,909
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — + 52,818
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 1:04,773
10. Эстебан Окон («Альпин») — + 1:05,704
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — + 1:06,561
12. Серхио Перес («Ред Булл») — + 1:07,151
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — + 1:13,184
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1 круг
15. Мик Шумахер («Хаас») — + 2 круга
16. Никита Мазепин («Хаас») — + 2 круга
- 18 апреля 2021
-
19:03
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:14
-
17:45
-
17:33
-
17:15
-
16:01
-
15:35
-
15:27
-
13:18
-
12:50
-
12:00
-
11:40
-
10:44
-
10:31
-
00:34
- 17 апреля 2021
-
22:57
-
22:13
-
20:30
-
20:19
-
19:29
-
19:15
-
19:06
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:22
-
18:19