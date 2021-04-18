Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Хэмилтон — второй, Мазепин — 16-й

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В Имоле завершился Гран-при Эмилии-Романьи. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Также на пьедестал поднялся Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Гонка прерывалась из-за масштабной аварии, в которую попали гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас и пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Остановка гонки помогла Хэмилтону ликвидировать отставание от конкурентов и прорваться с девятой позиции, на которой он оказался после вылета, на вторую.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 16-й результат, худший среди всех, кому удалось добраться до финиша. Его напарник Мик Шумахер стал 15-м.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Гран-при Эмилии-Романьи:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,000

3. Ландо Норрис («Макларен») — + 23,702

4. Шарль Леклер («Феррари») — + 25,579

5. Карлос Сайнс-младший («Скудерия») — + 27,036

6. Даниэль Риккардо («Макларен») — + 51,220

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — + 51,909

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — + 52,818

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 1:04,773

10. Эстебан Окон («Альпин») — + 1:05,704

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — + 1:06,561

12. Серхио Перес («Ред Булл») — + 1:07,151

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — + 1:13,184

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 1 круг

15. Мик Шумахер («Хаас») — + 2 круга

16. Никита Мазепин («Хаас») — + 2 круга