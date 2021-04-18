Расселл прокомментировал столкновение с Боттасом

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал опасное столкновение с финским пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Расселл атаковал Боттаса в борьбе за девятое место, когда финн вынудил его сместиться правее. Попав на мокрую часть трассы и, возможно, задев траву, Расселл потерял контроль над болидом и врезался в Боттаса.



«Спасибо за все ваши сообщения. Я в порядке, просто расстроен. В конечном счёте это был неприятный инцидент. Конечно, вы имеете право защищать вашу позицию. Но на скорости 330 км/ч вы должны уважать скорость и те условия, в которых вы так делаете. Мне жаль команду. Они заслуживали сегодня большего», — написал Расселл в своём «твиттере».