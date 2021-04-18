Хилл: искренне считаю, что такой манёвр со стороны Боттаса не был намеренным

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился своим мнением насчёт столкновения между финским гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом и британским пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Боттас оборонялся от Расселла, болид Джорджа попал на мокрую часть трассы, после чего британец потерял контроль над машиной и врезался в соперника.



«Валттери слегка сместился, но для Джорджа проблема была в том, что он подвинулся на мокрую часть, при этом был на полном газу. Он потерял сцепление, после чего машину бросило в автомобиль Валттери. Такие вещи случаются, когда так скользко и мокро. Я искренне считаю, что такой манёвр со стороны Валттери не был намеренным, он не такой пилот», — приводит слова Хилла Sky Sports.