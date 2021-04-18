Хилл: искренне считаю, что такой манёвр со стороны Боттаса не был намеренным

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился своим мнением насчёт столкновения между финским гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом и британским пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Боттас оборонялся от Расселла, болид Джорджа попал на мокрую часть трассы, после чего британец потерял контроль над машиной и врезался в соперника.
«Валттери слегка сместился, но для Джорджа проблема была в том, что он подвинулся на мокрую часть, при этом был на полном газу. Он потерял сцепление, после чего машину бросило в автомобиль Валттери. Такие вещи случаются, когда так скользко и мокро. Я искренне считаю, что такой манёвр со стороны Валттери не был намеренным, он не такой пилот», — приводит слова Хилла Sky Sports.
- 18 апреля 2021
-
19:03
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:14
-
17:45
-
17:33
-
17:15
-
16:01
-
15:35
-
15:27
-
13:18
-
12:50
-
12:00
-
11:40
-
10:44
-
10:31
-
00:34
- 17 апреля 2021
-
22:57
-
22:13
-
20:30
-
20:19
-
19:29
-
19:15
-
19:06
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:40
-
18:33
-
18:29
-
18:22
-
18:19