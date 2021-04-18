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Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на одно очко после второго этапа Формулы-1

Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на одно очко после второго этапа Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем Гран-при Эмилии-Романьи, приблизился к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Британец сохранил лидерство с 44 очками благодаря финишу на втором месте и быстрейшему кругу, давшему ему один бонусный балл.

Третье место занимает Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он набрал 27 очков по итогам двух этапов. В Имоле Норрис финишировал третьим. В топ-5 также входят Шарль Леклер («Феррари»), у которого 20 очков, и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (16).

Зачёт пилотов по итогам двух этапов Формулы-1

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 43
3. Ландо Норрис («Макларен») — 27
4. Шарль Леклер («Феррари») — 20
5. Валттери Боттас («Мерседес») — 16
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 14
7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 14
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 10
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 7
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 4
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1.

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