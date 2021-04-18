Ферстаппен отстаёт от Хэмилтона на одно очко после второго этапа Формулы-1

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший победителем Гран-при Эмилии-Романьи, приблизился к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Британец сохранил лидерство с 44 очками благодаря финишу на втором месте и быстрейшему кругу, давшему ему один бонусный балл.

Третье место занимает Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он набрал 27 очков по итогам двух этапов. В Имоле Норрис финишировал третьим. В топ-5 также входят Шарль Леклер («Феррари»), у которого 20 очков, и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (16).

Зачёт пилотов по итогам двух этапов Формулы-1

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 43

3. Ландо Норрис («Макларен») — 27

4. Шарль Леклер («Феррари») — 20

5. Валттери Боттас («Мерседес») — 16

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 14

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 14

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 10

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 7

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 4

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2

13. Эстебан Окон («Альпин») — 1.