Боттас — про аварию: это точно была ошибка Расселла

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выразил уверенность, что в их столкновении с британским пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи виноват именно британец, который потерял контроль над автомобилем. Сам Расселл уверен, что Боттас не должен был так вынуждать соперника смещаться на мокрую часть трассы.



«Я мог видеть его ранее на прямой, а затем заметил, что он сместился правее. Судя по изученным мною повторам, я в каждый момент времени оставлял место для двух машин, но, очевидно, он потерял контроль над болидом и ударил меня — и всё было кончено. Не знаю, что у него на уме, но это точно была его ошибка. Так что я им недоволен. Но ситуация такая, какая есть», — приводит слова Боттаса PlanetF1.