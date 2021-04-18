Чандхок: похоже, Боттас оставлял Расселлу достаточно места

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился собственным мнением насчёт столкновения британского гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла и финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. По мнению Чандхока, финн действовал корректно и не вынуждал оппонента выезжать на мокрую траву, что привело к потере Расселлом контроля над автомобилем и авариию



«Судя по тому, где находится переднее правое колесо Джорджа, вероятно, его заднее правое коснулось травы. Хоть Валттери Боттас слегка сместился вправо, но в этот момент похоже, что Валттери всё ещё оставлял ему достаточно места», — написал Чандхок в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Каруна Чандхока.