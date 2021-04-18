Хэмилтон: я впервые за долгое время допустил ошибку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи. Британец показал второй результат, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. При этом Хэмилтон стартовал с поул-позишен.
«Поздравляю Макса! Он проделал фантастическую работу. Отличное выступление. Также поздравляю Ландо, он был очень хорош. Приятно видеть, что «Макларен» возвращается.
Что касается меня, то этот день был не лучшим. Я впервые за долгое время допустил ошибку. Но благодарен, что сумел привести машину к финишу.
Что касается ошибки, то там была сухая линия. Я слишком спешил. Видел, что там было влажно, пытался остановиться, но не удалось. Немного не повезло. Но я действительно благодарен, что мы смогли продолжить гонку и набрать важные очки», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
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