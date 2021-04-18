Расселл: возможно, если бы на моём месте был другой пилот, Боттас бы так не сделал

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл подробно прокомментировал столкновение с Валттери Боттасом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи.



«Я очень быстро подъезжал к Валттери. У меня был слипстрим. У меня была DRS. И когда я выбрался из-за спины, он совсем слегка вытолкнул меня вправо — это такая тактическая оборона, которую пилоты обычно использовали раньше. Своего рода как действия Ферстаппена в 2015-м. Существует джентльменское соглашение, что вы так не делаете, потому что это невероятно опасно. В полностью сухих условиях с моей стороны не было бы проблем, но он отправил меня на мокрую часть трассы и я потерял машину.



Не повезло, но мы ехали на скорости за 300 км/ч. Ты должен уважать скорость и условия. Я спросил, не пытался ли он убить нас обоих. Мы ехали невероятно быстро, мы знали условия…



Он же не боролся ни за что серьёзное. Девятое место — ничто для него, а для нас — всё. Я собирался атаковать, и этот обгон вышел бы абсолютно лёгким. Для него не было никаких причин так выталкивать меня. Как я уже сказал, у нас есть джентльменское соглашение, мы всегда говорили, что такое однажды приведёт к серьёзной аварии. И вот она.



Мы оба взрослые люди, мы обсудим это. Уверен, он расстроен и разочарован мной, равно как и я — им. Возможно, если бы на моём месте был другой пилот, он бы так не сделал», — приводит слова Расселла Sky Sports.