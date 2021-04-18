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Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Эмилии-Романьи

Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Эмилии-Романьи
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при Эмилии-Романьи. Представитель Нидерландов стал победителем гонки, опередив пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который стартовал с поул-позишен. Третье место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Гонка получилась очень непростой, особенно в начале. Было крайне сложно удерживаться на трассе. Шины теряли свойства на влажной дороге, было сложно выбирать момент для замены. У меня была небольшая заминка во время рестарта, но в остальном всё прошло хорошо.

Сам удивился своему старту. Мы упорно работали над тем, чтобы прибавить в этом компоненте. В таких сложных условиях мы проделали великолепную работу», — сказал Ферстаппен.

Для Ферстаппена эта победа стала первой в сезоне.

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Хэмилтон — второй, Мазепин — 16-й
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