Мазепин прокомментировал первый финиш в Формуле-1 и столкновение с Латифи

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш в гонке Гран-при Эмилии-Романьи на 17-м и последнем месте.



«В гонке столько всего произошло — начиная со старта на дождевых шинах, чего мы не ожидали, так как незадолго до старта светило солнце. Потом был красный флаг, ну и вообще много всего происходило. Сегодня мы просто были недостаточно быстры, чтобы бороться с остальными. Однако я многому научился, и хорошо, что я увидел клетчатый флаг.



Не думаю, что Николас знал, что я был там, когда он возвращался на трассу и пересекал её. Я оставил ему всё имевшееся пространство, но он просто не знал, что я там был. Думаю, ему просто не повезло. Не думаю, что кому-либо сегодня было легко, но, полагаю, для болельщиков это была захватывающая гонка», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».