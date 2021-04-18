Видео: серьёзное столкновение между Боттасом и Расселлом в гонке Ф-1 в Имоле
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью серьёзного столкновения, произошедшего в гонке Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле. В борьбе за девятое место британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл атаковал финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, и финн вытеснил британца на влажную часть трассы, после чего Расселл потерял контроль над автомобилем и врезался в соперника. После аварии гонку пришлось прервать красными флагами. Оба гонщика считают, что в инциденте скорее виноват их коллега.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Победу в гонке одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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