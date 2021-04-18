Штайнер: хочу, чтобы пилоты продолжали прибавлять, особенно Никита

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги гонки Гран-при Эмилии-Романьи.



«Обе наши машины доехали до финиша в довольно богатой на события гонке в переменчивых погодных условиях. На нашем пути был ряд преград, но мы в итоге отыгрались и финишировали, что хорошо. Это то, чего я всегда желаю: чтобы мы набирали круги и чтобы парни учились. Я хочу, чтобы они продолжали прибавлять, особенно Никита, и было хорошо, что сегодня он закончил гонку после того, как это не удалось сделать в Бахрейне. Теперь у него за спиной есть целая гонка. Мик хорошо отыгрался после первой её части.



Нас делает довольными не результат, а то, что мы добились прогресса. Таков был наш план, и если мы сможем продолжать так же — с меньшим числом ошибок и повышением скорости — то это наша цель на нынешний год», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».