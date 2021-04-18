Вольф: сегодня Расселл намного ближе к Кубку «Рено Клио», чем к «Мерседесу»

Глава команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал столкновение между пилотом своей команды Валттери Боттасом и гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом, чьи дела тоже ведёт «Мерседес».



«Я продолжаю дразнить его. Я сказал, что если он будет хорошо выполнять работу, то может оказаться в «Мерседесе», а если нет, то мы выберем Кубок «Рено Клио». Сегодня мы намного ближе к «Рено Клио».



Нам нужно изучить случившееся ещё раз. Как говорится, в танго участвуют двое. Возможно, вину надо делить не 50 на 50, может, в соотношении 60 на 40, но я не знаю, в какую сторону стоит увеличить долю. Это был не самый счастливый момент дня. Но когда мы думали, что гонка абсолютно потеряна, то затем невероятный пилотаж Льюиса просто спас нас сегодня», — приводит слова Racingnews365.

Расселл: возможно, если бы на моём месте был другой пилот, Боттас бы так не сделал