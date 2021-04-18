«Может, в кофемашине засорился фильтр?» Феттель раскритиковал медлительность стюардов

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель выразил удивление тому факту, что стюарды Гран-при Эмилии-Романьи так долго выносили ему штраф в виде стоп-энд-гоу за то, что механики не успели надеть на его болид шины за пять минут до старта прогревочного круга. Феттель отбыл штраф только на 22-м круге.



«Не знаю, почему стюарды вынесли решение так поздно, ведь всё было ясно с самого начала. Не знаю, что делали стюарды, — может, фильтр кофемашины засорился и им нужно было её обслужить!» — приводит слова Феттеля PlanetF1 со ссылкой на Sky Germany.



«Думаю, наша гонка могла бы сложиться лучше, если бы ФИА раньше оказалась в курсе. Мы нарушили правила и понимали, что получим штраф. Но они не беспокоились об этом, хотя гонка уже давно началась. Штраф в тот момент, когда он был вынесен, стоил нам намного дороже, чем если бы случился ранее в ходе гонки, так что это не очень профессионально», — добавил Феттель в интервью Sky Sports.