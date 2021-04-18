Экипаж Терещенко стал 11-м в первой гонке GT World Challenge Europe Endurance Cup в Монце

Российский гонщик французской команды Team AKKA-ASP Константин Терещенко дебютировал за рулём спорткара Mercedes-AMG GT3 в новой для себя серии GT World Challenge Europe Endurance Cup. В квалификации экипаж Константина показал 11-й результат и стал вторым в категории Silver Cup, уступив лишь представителям команды Emil Frey Racing на Lamborghini Huracan GT3 Evo. Среднее время конкурентов оказалось всего на десятую с небольшим быстрее, чем у российско-французского экипажа.



Воскресная гонка показала, что итоги квалификации не являлись определяющими: трёхчасовой заезд стартовал на мокрой от дождя трассе, что привело к стремительным перестановкам в пелотоне, неизбежным инцидентам, периодам жёлтых флагов, а также постоянным рассуждениям, какую резину использовать. В какой-то момент казалось, что Терещенко с коллегами смогут побороться даже за подиум в абсолютном зачёте, но в итоге Константин с партнёрами завершили гонку на той же позиции, на какой стартовали, — то есть 11-ми, при этом до финиша в топ-10 не хватило всего одной секунды. В категории Silver Cup экипаж №87 занял пятую позицию, набрав ценные очки на старте чемпионата. Всего гонку сумели завершить 32 экипажа.



Победу в гонке одержал экипаж Dinamic Motorsport Porsche в составе Маттео Кайроли, Кристиана Энгельхарта и Клауса Бахлера, выступавших на Porsche 911 GT3-R. Отметим, что четвёртым вместе со своими коллегами по экипажу финишировал дебютант серии Каллум Айлотт — вице-чемпион Формулы-2 сезона-2020, который сейчас является тест-пилотом команды Ф-1 «Феррари».



GT World Challenge Europe Endurance Cup. Монца. Гонка



1. Маттео Кайроли, Кристиан Энгельхарт, Клаус Бахлер (Dinamic Motorsport) — 79 кругов

2. Раффаэле Марчьелло, Даниэль Хункаделья, Жюль Гунон (AKKA ASP) +2,886

3. Алекс Фонтана, Рольф Инайхен, Рикардо Феллер (Emil Frey Racing) +3,141…

11. Симон Гаше, Константин Терещенко, Тома Друэ (AKKA ASP) +34,062.

Фото: Team AKKA-ASP