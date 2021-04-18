«Я где-то потерял свою шапочку из фольги». Боттас отреагировал на подозрения Расселла

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас ответил на подозрения пилота «Уильямса» Джордж Расселла, что финн особенно жёстко оборонялся от него как от потенциального конкурента в борьбе за место в немецкой команде. Борьба двух гонщиков за девятое место на Гран-при Эмилии-Романьи завершилась аварией.
«Извините, я где-то потерял свою шапочку из фольги. Ну и теория. Я всегда буду обороняться от любого гонщика, я не собираюсь терять позиций. Это была нормальная оборона. Она могла бы оказаться намного более агрессивной, если бы было нужно. Я не согласен со всем этим. Я делал своё дело. Без разницы, от кого, но я бы защищался. Всё было бы абсолютно так же.
Очевидно, что он точно знал, что там будет сыро, ведь мы проезжали там круг за кругом. И я тоже это знал, так что в тот момент это место просто не подходило для езды на сликах. Но он всё равно туда поехал. Это был его выбор. Я просто выполнял свою работу, стараясь защититься, и я не собираюсь подвигаться в сторону и отдавать ему сухую часть трассы», — приводит слова Боттаса Motorsport.
- 18 апреля 2021
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