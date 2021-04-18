Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года сразу трое пилотов получили штрафные баллы. Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода получил один штрафной балл за систематическое нарушение лимитов трассы в ходе гонки. Два балла за обгон сразу двух машин в режиме автомобиля безопасности получил гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, а ещё один штрафной балл волей стюардов достался Лэнсу Строллу за обгон Пьера Гасли за пределами трассы.
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не получил штрафных баллов, потому что отчасти в его нарушении регламента рестарта оказалась виновата команда — финн получил команду из боксов сохранять позицию, хотя он должен был либо вернуться на то место, на котором находился до разворота в режиме машины безопасности, либо участвовать в рестарте гонки, вернувшись на пит-лейн.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе на настоящий момент является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|6
|5 июля 2021 года — 4 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|6
|1 августа 2021 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|5
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|12 июля 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|4
|19 июля 2021 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|4
|16 августа 2021 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|4
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|11 июля 2021 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|2 августа 2021 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|8 августа 2021 года — 1 балл
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1
|18 апреля 2022 года — 1 балл
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