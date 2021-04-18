Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи 2021 года сразу трое пилотов получили штрафные баллы. Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода получил один штрафной балл за систематическое нарушение лимитов трассы в ходе гонки. Два балла за обгон сразу двух машин в режиме автомобиля безопасности получил гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, а ещё один штрафной балл волей стюардов достался Лэнсу Строллу за обгон Пьера Гасли за пределами трассы.

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен не получил штрафных баллов, потому что отчасти в его нарушении регламента рестарта оказалась виновата команда — финн получил команду из боксов сохранять позицию, хотя он должен был либо вернуться на то место, на котором находился до разворота в режиме машины безопасности, либо участвовать в рестарте гонки, вернувшись на пит-лейн.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию подробную таблицу со штрафными баллами гонщиков Формулы-1 сезона-2021 года. Лидером в данном протоколе на настоящий момент является Льюис Хэмилтон, на счету которого шесть баллов. Столько же у Джорджа Расселла из «Уильямса».