Вольф: Джорджу не следовало совершать такого манёвра

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу не следовало так рисковать в попытке опередить Валттери Боттаса, поскольку позднее финн все равно бы опередил британца обратно.
«Вообще всей этой ситуации не должно было произойти. У Валттери были плохие первые 30 кругов, его там не должно было быть. Ну и Джорджу не следовало совершать такого манёвра, учитывая, что трасса подсыхала. Такой манёвр означал риск, а машиной впереди него был „Мерседес“. Молодой пилот не должен забывать о глобальной перспективе. Ты должен видеть, что впереди „Мерседес“ и что трасса мокрая, что для обгона требуется риск. Все равно ведь ставки против него, когда трасса подсохнет. Так что, думаю, он может многое для себя извлечь из этой ситуации», — приводит слова Вольфа Autosport.
- 18 апреля 2021
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