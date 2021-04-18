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В «Альфа Ромео» прокомментировали серьёзный штраф, лишивший Райкконена и команду очков

В «Альфа Ромео» прокомментировали серьёзный штраф, лишивший Райкконена и команду очков
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Ромео» в пресс-релизе по итогам Гран-при Эмилии-Романьи прокомментировала решение стюардов оштрафовать Кими Райкконена на 30 секунд за то, что после вылета с трассы позади машины безопасности он и не вернул себе прежнюю позицию, и не отправился на пит-лейн, как того требуют правила в случае, если пилот занимает не своё место перед рестартом.

«Сегодняшнее решение оставляет команду ошеломлённой. Кими и так уже оказался в менее выгодном положении, потеряв два места позади сейфти-кара, но затем по нам нанесли ещё один удар непропорциональным штрафом, который не соответствует провинности, вызванной стремлением не подвергать опасности других соперников путём обгонов под сейфти-каром. Это штраф, который не могли принять даже сами стюарды, они сами видели противоречия. И этот штраф не имеет особого смысла со спортивной точки зрения. Как бы то ни было, мы его принимаем. Мы используем его для дальнейшего роста и вернёмся сильнее», — гласит заявление команды.

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