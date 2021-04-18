В «Альфа Ромео» прокомментировали серьёзный штраф, лишивший Райкконена и команду очков

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Ромео» в пресс-релизе по итогам Гран-при Эмилии-Романьи прокомментировала решение стюардов оштрафовать Кими Райкконена на 30 секунд за то, что после вылета с трассы позади машины безопасности он и не вернул себе прежнюю позицию, и не отправился на пит-лейн, как того требуют правила в случае, если пилот занимает не своё место перед рестартом.
«Сегодняшнее решение оставляет команду ошеломлённой. Кими и так уже оказался в менее выгодном положении, потеряв два места позади сейфти-кара, но затем по нам нанесли ещё один удар непропорциональным штрафом, который не соответствует провинности, вызванной стремлением не подвергать опасности других соперников путём обгонов под сейфти-каром. Это штраф, который не могли принять даже сами стюарды, они сами видели противоречия. И этот штраф не имеет особого смысла со спортивной точки зрения. Как бы то ни было, мы его принимаем. Мы используем его для дальнейшего роста и вернёмся сильнее», — гласит заявление команды.
- 18 апреля 2021
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:29
-
21:52
-
21:26
-
20:38
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:05
-
20:02
-
19:57
-
19:40
-
19:29
-
19:03
-
18:56
-
18:49
-
18:49
-
18:38
-
18:34
-
18:14
-
17:45
-
17:33
-
17:15
-
16:01
-
15:35
-
15:27
-
13:18