Норрис: я пытался удержаться на втором месте, но Хэмилтон был слишком быстрым для меня

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги Гран-при Эмилии-Романьи. Британский гонщик занял третье место. Он во второй раз в карьере поднялся на подиум в Формуле-1.

«Я счастлив. Думаю, что этот результат стал хорошей компенсацией за неудачу в квалификации. Длинная гонка, трудная, мне не удалось здорово её начать. Старт был тяжёлым, но я сумел вернуться, скорость была хорошей. Я пытался удержаться на втором месте, но Льюис Хэмилтон оказался слишком быстрым для меня.

Здорово бороться с этими ребятами, быть на уровне. Надеюсь, что у нас будет ещё больше таких битв в будущем.

После рестарта гонки мы решили ехать на «софте». У меня была хорошая скорость первые 10-15 кругов. Но я знал, что в концовке будут проблемы. Особенно учитывая, что позади находился Льюис.

Я держался два, три, четыре круга, но в конце это было уже невозможно. Тем не менее я счастлив стать третьим. Совсем не разочарован», — цитирует Норриса GPBlog.