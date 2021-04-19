«Заполните форму». В Кубке «Рено Клио» отреагировали на слова Вольфа про Расселла
В Кубке «Рено Клио» отреагировали на заявление руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который после Гран-при Эмилии-Романьи сказал, что гонщик «Уильямса» Джордж Расселл после гонки в Имоле более близок к выступлениям в Кубке «Рено Клио», чем к переходу в «Мерседес».
В пресс-службе серии пошутили по этому поводу, выложив на официальной странице в «Твиттере» форму, которую необходимо заполнить для участия в чемпионате.
«Рады помочь „Мерседесу“, просто заполните форму, мы оплатим вступительный взнос», — сказано в сообщении.
Соответствующий пост доступен на странице серии в «Твиттере».
Напомним, что на Гран-при Эмилии-Романьи Джордж Расселл столкнулся с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом, в результате оба гонщика сошли с дистанции.
Вольф: сегодня Расселл намного ближе к Кубку «Рено Клио», чем к «Мерседесу»
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