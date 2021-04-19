«Заполните форму». В Кубке «Рено Клио» отреагировали на слова Вольфа про Расселла

В Кубке «Рено Клио» отреагировали на заявление руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который после Гран-при Эмилии-Романьи сказал, что гонщик «Уильямса» Джордж Расселл после гонки в Имоле более близок к выступлениям в Кубке «Рено Клио», чем к переходу в «Мерседес».

В пресс-службе серии пошутили по этому поводу, выложив на официальной странице в «Твиттере» форму, которую необходимо заполнить для участия в чемпионате.

«Рады помочь „Мерседесу“, просто заполните форму, мы оплатим вступительный взнос», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост доступен на странице серии в «Твиттере».

Напомним, что на Гран-при Эмилии-Романьи Джордж Расселл столкнулся с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом, в результате оба гонщика сошли с дистанции.