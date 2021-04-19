Расселл признал, что оказал Хэмилтону медвежью услугу перед вылетом Льюиса

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл признал, что невольно спровоцировал вылет с трассы гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, когда решил побыстрее пропустить семикратного чемпиона мира на круг. Расселл замедлился перед очередным поворотом, Хэмилтон попробовал объехать соперника по влажной части трассы, но не удержался на трассе.



«Я предоставил ему максимум пространства, но, вероятно, мне стоило пропустить его в другом месте. Я делал всё, что было в моих силах. Мне показали синий флаг, и я попробовал пропустить его при первой же возможности, но это был самый мокрый поворот трассы. Так что ему не повезло, мне его жаль. Так случается. Я думал, что помогаю ему, пропуская вперёд как можно быстрее, но вышло не так», — приводит слова Расселла RaceFans.