«Джордж просто свалился с дороги». Петров проанализировал столкновение Боттаса с Расселлом

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров ещё раз прокомментировал столкновение между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.



«Так как не финишировали оба, значит, оба виноваты в том, что довели ситуацию до столкновения. С другой стороны, Боттас, конечно, не виноват, но он рискнул и оставил очень мало места Расселлу для того, чтобы совершить маневр и удержаться на трассе. Там трасса узкая, скорость за 300 км/ч, и, конечно, любое действие приводит к таким последствиям. По сути, Боттас оставил место, чтобы Расселл туда втиснулся, но, с другой стороны, его оказалось мало и Джордж просто свалился с дороги.



Возможно, всё произошло слишком быстро и сразу: и большая скорость, и Расселл слишком быстро подвинулся вправо, в результате чего оказался на траве, а Боттас должен был больше места оставить. Понятно, что Валттери хотел бы остаться на сухой траектории, потому что если бы он взял чуть левее, то колёса попали бы на мокрую часть трассы и он мог не затормозить к следующему повороту», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».