«Неприемлемо». Цунода дал оценку своим ошибкам в Имоле

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода остался недоволен своими выступлениями на Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, допускать ошибки два дня подряд было неприемлемо. Напомним, в квалификации Юки разбил болид уже в первом сегменте, а в гонке, невзирая на неплохой прорыв, он покидал пределы трассы.

«Делать ошибки два дня подряд было неприемлемо, просто по-настоящему неприемлемо. Я вынес уроки и в следующий раз прибавлю. Если говорить о первом сегменте квалификации, это была полностью моя ошибка. С учётом того, что я видел, как работает наша машина, мне не нужно было так атаковать в первом сегменте, не знаю, зачем я это делал, в этом не было нужды», — приводит слова японского спортсмена RaceFans.

Напомним, Цунода в итоге финишировал на 12-й позиции.