Алонсо признал, что возвращение в Формулу-1 даётся с трудом

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий в составе «Альпин», признал, что возвращение в серию после двухлетней паузы даётся тяжело.

«Я менял команды и серии много раз. Всегда был период адаптации, но это никогда не было оправданием и не будет оправданием теперь. Я должен выступать лучше. Я не выступал на должном уровне в Имоле, постараюсь это сделать в Портимане.

Как бы то ни было, на протяжении уик-энда я прибавил с точки зрения уверенности. К следующему этапу должен быть готов лучше. Вместе с тем понимаю, что я не буду полностью в себе уверен в Португалии. Невозможно достигнуть своего максимального уровня за один вечер. На это потребуется какое-то время», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.