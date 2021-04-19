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Расселл: авария с Боттасом не повредит моим отношениям с «Мерседесом»

Расселл: авария с Боттасом не повредит моим отношениям с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что авария с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом никак не повлияет на его отношения с немецкой командой, членом молодёжной программы которой он и является.

«Эта авария не повредит моим отношениям с „Мерседесом“. Мы обсуждали такие моменты ещё до инцидента, понимание таких моментов есть у всех. Когда идёт гонка, то становится всё равно и неважно, какой болид впереди. В конце концов, в моём манёвре не было ничего плохого, это был бы чистый обгон, если бы там не было влажно.

Должен ли я был так бурно реагировать после аварии? Наверное нет. Но, как уже говорил, градус эмоций зашкаливал. Мы обменялись парой слов, вот и всё", — приводит слова Расселла Nextgen-Auto.

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