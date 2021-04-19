Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Попов — об аварии Боттаса и Расселла: оба подспудно думали о Вольфе

Попов — об аварии Боттаса и Расселла: оба подспудно думали о Вольфе
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями об аварии пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, которая случилась на Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, оба в ходе борьбы думали о руководителе «Мерседеса» Тото Вольфе и пытались произвести на него впечатление.

«И тот, и другой подспудно думали о Тото Вольфе. Оба могут говорить, что дело не в этом, что это был просто обычный соперник, но это не так. Боттас на «Мерседесе» провалил квалификацию, не очень хорошо ехал в гонке и опять не мог прогреть шины, как это было в Турции в 2020 году, он был далеко. Расселл, наоборот, чувствовал кураж, думал, что «вот сейчас я на «Уильямсе» обгоню «Мерседес, куда я и должен попасть». Думал показать всем, что он достоин этого места», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021