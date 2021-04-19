Попов — об аварии Боттаса и Расселла: оба подспудно думали о Вольфе

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями об аварии пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, которая случилась на Гран-при Эмилии-Романьи. По его словам, оба в ходе борьбы думали о руководителе «Мерседеса» Тото Вольфе и пытались произвести на него впечатление.
«И тот, и другой подспудно думали о Тото Вольфе. Оба могут говорить, что дело не в этом, что это был просто обычный соперник, но это не так. Боттас на «Мерседесе» провалил квалификацию, не очень хорошо ехал в гонке и опять не мог прогреть шины, как это было в Турции в 2020 году, он был далеко. Расселл, наоборот, чувствовал кураж, думал, что «вот сейчас я на «Уильямсе» обгоню «Мерседес, куда я и должен попасть». Думал показать всем, что он достоин этого места», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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