Норрис: Леклеру надо было обогнать Ферстаппена на рестарте

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер должен был обогнать Макса Ферстаппена на рестарте Гран-при Эмили-Романьи.

«У меня был отличный вид — это довольно забавно. Думаю, Шарлю надо было обогнать его. В тот момент Макс потерял контроль и поехал налево, а Леклер не мог просто нажать на тормоз и остановиться. Все четыре колеса машины Макса были за пределами трассы, но в то же время он ехал очень медленно, так что Леклер мог просто проехать мимо него в тот момент.



Если бы я был на втором месте, думаю, я бы пошёл на это. Тогда у меня был бы шанс выиграть, этот риск того стоит. Я не знаю, может быть, лучше спросить у ребят, ответственных за это, почему было принято именно такое решение», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Напомним, Ферстаппен почти потерял автомобиль, но Леклер подождал голландца и оставил за ним первую позицию. После этого Шарля обогнал Норрис.