Риккардо высказался о том, что команда попросила его пропустить Норриса в Имоле

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о том, что в команде попросили его пропустить напарника Ландо Норриса в начале гонки на Гран-при Эмилии-Романьи, когда гонщики занимали пятое и шестое места соответственно. По итогам Гран-при Норрис поднялся на подиум, став третьим, а Риккардо занял шестое место.
«Думаю, именно в этом моменте я должен был переступить через свою гордость. В команде поступили достаточно справедливо, они дали мне время, чтобы попытаться показать свой темп. На некоторых кругах у меня были небольшие проблемы с правым передним колесом, но мне дали время, необходимое, чтобы показать себя. Этого оказалось недостаточно, и я не собираюсь ввязываться в какой-то мордобой. Всё было достаточно справедливо», — приводит слова Риккардо Formula1News.co.uk.
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