Марко объяснил, почему в Имоле Ферстаппен не стал бороться с Хэмилтоном за быстрейший круг

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему пилот команды Макс Ферстаппен, ставший победителем Гран-при Эмилии-Романьи, не стал бороться с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном за быстрейший круг.
«Давайте не будем переживать. Впереди долгий сезон. Хэмилтон опередил Макса на четыре десятых на быстрейшем круге благодаря DRS. Мы не хотели рисковать и предпочли просто отпраздновать победу», — приводит слова Марко RedBull.com.
Один бонусный балл, полученный Хэмилтоном за быстрейший круг, позволил ему удержать первое место в общем зачёте пилотов. На счету британца 44 очка, у Ферстаппена — 43. Третье место занимает Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Он набрал 27 очков по итогам двух этапов. В Имоле Норрис финишировал третьим.
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