Расселл извинился перед Боттасом за аварию на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл извинился перед гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом за аварию на Гран-при Эмилии-Романьи.

«Вчера был не лучший мой день. Я знал, что это будет одна из наших лучших возможностей набрать очки в этом сезоне. И когда эти очки важны так, как для нас сейчас, иногда приходится рисковать. Это не окупилось, и я должен взять на себя ответственность за это. Поразмышляв над тем, что произошло, я понял, что должен был лучше справиться со всей этой ситуацией. Эмоции могут накаляться в пылу момента и вчера они взяли надо мной верх.



Я приношу свои извинения Валттери, моей команде и всем, кто был разочарован моими действиями. Я не такой и ожидаю от себя большего, как и все остальные. Я усвоил несколько непростых уроков в этот уик-энд, и благодаря этому я стану лучше и как пилот, и как человек. Теперь я полностью сфокусирован на Португалии. У меня будет шанс показать, кто я на самом деле. Спасибо за все сообщения, как позитивные, так и негативные. Всё это поможет мне расти», — написал Расселл на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Джорджа Расселла в «Инстаграме».

После столкновения у Боттаса и Расселла произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец.