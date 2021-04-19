Гонщик, устроивший потасовку в финале чемпионата мира по картингу, отстранён на 15 лет

Гонщик Лука Корбери отстранён на 15 лет после ситуации, произошедшей в финале чемпионата мира по картингу, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Решение ФИА может быть обжаловано в течение семи дней.
Напомним, инцидент произошёл в октябре 2020 года. Кобрери попал в аварию в ходе гонки. Будучи разозлённым из-за этого инцидента, гонщик дождался, пока соперники проедут круг и бросил передний бампер своего карта в одного из соперников. К счастью, это не привело к серьёзной аварии.
После гонки в «закрытом парке» ситуация продолжила накаляться — Лука вступил в потасовку с Паоло Эполито — тем самым гонщиком, в которого он пытался запустить частью своего карта. «Бойцов» попытались разнять, однако за Луку вступился ещё один человек, что в итоге переросло в массовую потасовку.
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