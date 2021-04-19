Хаккинен: Рассел никогда бы не смог обогнать Боттаса по внешней траектории

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал аварию пилота «Уильямс» Джорджа Расселла и гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса во время Гран-при Эмилии-Романьи.

«Невозможно ехать бок о бок на полусухой трассе, потому что машина на мокрой стороне будет иметь гораздо меньшее сцепление с дорогой, что Рассел и выяснил.



Было ясно, что «Уильямс» действительно хорошо проехал за «Мерседесом» Валттери, и нельзя винить молодого гонщика за эту попытку, но он никогда бы не смог его обогнать по внешней траектории. Валттери ни за что бы не отказался от сухой части трассы.



Это была очень досадная авария, вызванная решениями, принятыми за доли секунды. Но это напоминание о том, что когда ты делаешь неправильный выбор, последствия могут быть катастрофическими», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.