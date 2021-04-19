Льюис Хэмилтон: иногда я ненавижу своё тело

Пилот «Мерседеса», действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о трудностях, с которыми он сталкивается во время тренировок.

«Я всегда был худым парнем. Отчасти из-за моей работы, но в основном из-за неправильного питания, тренировок и плохого сна. Тренировки — это борьба для меня, так было всегда. Бывают дни, когда у меня просто нет мотивации, дни, когда я ненавижу своё тело или когда чувствую себя толстым или слишком худым. Мой вес сильно колеблется, он меняется на 2-3 кг еженедельно в зависимости от сна, питания и тренировок.



Стабильность — это ключевой момент, но самое главное — правильно питаться. Это нелегко. Я уверен, вы все это знаете, но мы должны продолжать стараться. Это я после хорошей тренировки сегодня утром. Помните, спорт способствует выбросу эндорфинов и даёт хорошее начало вашему дню. Так что если вы, как и я, мучаетесь с психическим здоровьем, тренировка — это очень важная вещь, которая помогает оставаться на позитиве. Удачной недели!» — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».