Хэмилтон поддержал Расселла, попавшего в аварию на Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла после неудачного Гран-при Эмилии-Романьи. Расселл не смог завершить гонку, столкнувшись с напарником Хэмилтона Валттери Боттасом. В итоге оба гонщика сошли.
Расселл после гонки опубликовал новый пост в своём «инстаграме». В нём он признал, что упустил отличный шанс набрать очки, и выразил сожаление в связи с произошедшим. Также Расселл принёс извинения Боттасу, команде и болельщикам.
«Сила приходит от уязвимостей. Если ты не допускаешь ошибок, то никогда ничему не научишься. Уважение тебе за то, что взял на себя ответственность. Двигаемся дальше», — написал Хэмилтон в комментариях.
После столкновения у Боттаса и Расселла произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец.
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