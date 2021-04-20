Палмер высказался о столкновении Расселла и Боттаса

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер прокомментировал столкновение, которое произошло во время Гран-при Эмилии-Романьи. Во время гонки столкнулись пилот «Уильямса» Джордж Расселл и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Позднее Расселл принёс извинения финну.

«Расселл виноват в случившемся, хоть я и называю произошедшее гоночным инцидентом, учитывая сложные условия и обстоятельства. Очень непросто всё правильно сделать, когда едешь со скоростью более 200 км в час и пытаешься найти свободное место, чтобы кого-нибудь обогнать. К тому же там было плохое сцепление с дорогой.

После столкновения Джордж повёл себя неправильно. Ему не следовало агрессивно показывать пальцем на Боттаса. Думаю, что он таким поведением несколько отвлёк внимание от инцидента.

В то же время у Боттаса гонка складывалась ужасно. Мало приятного, когда тебя пытается обогнать пилот «Уильямса», — цитирует Палмера Formula1News со ссылкой на подкаст BBC.