Палмер высказался о столкновении Расселла и Боттаса

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер прокомментировал столкновение, которое произошло во время Гран-при Эмилии-Романьи. Во время гонки столкнулись пилот «Уильямса» Джордж Расселл и гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Позднее Расселл принёс извинения финну.
«Расселл виноват в случившемся, хоть я и называю произошедшее гоночным инцидентом, учитывая сложные условия и обстоятельства. Очень непросто всё правильно сделать, когда едешь со скоростью более 200 км в час и пытаешься найти свободное место, чтобы кого-нибудь обогнать. К тому же там было плохое сцепление с дорогой.
После столкновения Джордж повёл себя неправильно. Ему не следовало агрессивно показывать пальцем на Боттаса. Думаю, что он таким поведением несколько отвлёк внимание от инцидента.
В то же время у Боттаса гонка складывалась ужасно. Мало приятного, когда тебя пытается обогнать пилот «Уильямса», — цитирует Палмера Formula1News со ссылкой на подкаст BBC.
- 20 апреля 2021
-
10:08
-
09:21
-
00:51
- 19 апреля 2021
-
23:48
-
22:28
-
21:36
-
20:19
-
19:55
-
18:59
-
17:29
-
16:48
-
16:26
-
16:00
-
14:56
-
14:00
-
13:59
-
13:21
-
13:15
-
13:09
-
12:54
-
11:59
-
11:04
-
09:58
-
00:47
-
00:10
- 18 апреля 2021
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:33
-
22:29