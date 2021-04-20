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Экс-руководитель «Хиспании» назвал Вольфа «ручной собачкой» Стролла

Экс-руководитель «Хиспании» назвал Вольфа «ручной собачкой» Стролла
Авто / Формула-1 0
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Бывший руководитель «Спайкера» и «Хиспании» Колин Коллес назвал главу «Мерседеса» Тото Вольфа «ручной собачкой» владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла. При этом Коллес признался, что у него разладились отношения с Вольфом, с которым они раньше были друзьями.

«Мистер Вольф был моим бизнес-партнёром. Я привёл его в Формулу-1, хоть некоторые люди и не хотят ничего об этом знать. Структура в «Мерседесе» была выстроена ещё при Россе Брауне, а не при Вольфе», — цитирует Коллеса GrandPX.

Также Коллес прокомментировал тот факт, что Вольф приобрёл акции «Астон Мартин» на сумму, превышающую $ 45 млн.

«На мой взгляд, сочетание Стролл — Вольф очень опасно для Себастьяна Феттеля. Многие факторы важны. Вольфа называют «ручной собачкой» мистера Стролла. Это цитата Берни Экклстоуна», — заключил Коллес.

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