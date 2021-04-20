Феттель признался, что не ожидал рестарта с ходу после аварии Боттаса и Расселла

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что не ожидал рестарта с ходу во время Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка прерывалась из-за серьёзной аварии Джорджа Расселла и Валттери Боттаса.
«Я не знаю, почему там был рестарт с ходу. После появления красного флага мы решили остаться на «софте». Но затем был рестарт с ходу, который мы не ожидали. Поэтому была более высокая деградация шин на «софте», чем на «медиуме», — цитирует Феттеля Racefans.
Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр согласился с немецким гонщиком.
«Мы рассчитывали на рестарт с места. Но затем нам позднее сказали, что будет рестарт с хода. Всем командам дали эту информацию одновременно, но она была передана поздновато. Насколько я помню, в последний раз при появлении красного флага, кажется, это было в Монце, рестарт был с места», — заключил Зафнауэр.
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