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Грожан расплакался перед дебютной гонкой в IndyCar

Грожан расплакался перед дебютной гонкой в IndyCar
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, дебютировавший в минувший уик-энд в серии IndyCar, признался, что расплакался перед первой гонкой в американской серии.

«Не должен это говорить, но я расплакался перед гонкой. Вернуться за руль, снова быть на стартовой решётке… Это был особенный момент. Я думал о детях и жене. Потом сказал себе, что сейчас не время для этого.

Что касается результата, то я занял десятое место в первой гонке, так что не буду жаловаться. Она получилась нелёгкой с физической точки зрения. Эта трасса очень технична. К тому же у нас были некоторые технические сложности, что точно не облегчило нам жизнь», — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна, после чего долго восстанавливался и залечивал ожоги рук.

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