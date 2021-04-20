Грожан расплакался перед дебютной гонкой в IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, дебютировавший в минувший уик-энд в серии IndyCar, признался, что расплакался перед первой гонкой в американской серии.
«Не должен это говорить, но я расплакался перед гонкой. Вернуться за руль, снова быть на стартовой решётке… Это был особенный момент. Я думал о детях и жене. Потом сказал себе, что сейчас не время для этого.
Что касается результата, то я занял десятое место в первой гонке, так что не буду жаловаться. Она получилась нелёгкой с физической точки зрения. Эта трасса очень технична. К тому же у нас были некоторые технические сложности, что точно не облегчило нам жизнь», — приводит слова Грожана Nextgen-Auto.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Грожан попал в серьёзную аварию на Гран-при Бахрейна, после чего долго восстанавливался и залечивал ожоги рук.
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